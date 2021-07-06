В Ленобласти за сутки коронавирус подхватили 224 человека

В Ленинградской области зафиксировано еще 224 новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно сегодня, 6 июля. За указанный период стало известно о 13 летальных исходах. В официальной сводке истории коронавируса в регионе теперь значатся 49 994 случая заболевания с начала пандемии, жертвами болезни в Ленобласти стали уже 1 818 человек.

Выздоровели 45 263 человек , в том числе 73 пациента были выписаны за последние сутки.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть оказалась на 24 месте. Петербург находится на третьем — 1 869 зараженных. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 5 498 человек. Второе место у Подмосковья — 2 536 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторые продукты рекомендуется заменить во время лечения и восстановления после COVID-19. В первую очередь следует отказаться от употребления мяса в пользу рыбы.