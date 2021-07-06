В Турции выявили первые три случая заражения штаммом «дельта плюс»

Всего медики зарегистрировали три случая заражения этим видом коронавируса. Фото: unsplash

Всего медики зарегистрировали три случая заражения этим видом коронавируса. Фото: unsplash

В Турции впервые выявили три случая заражения штаммом COVID-19 «дельта плюс». Такое заявление сделал глава Министерства здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

Об этом стало известно во вторник, 6 июля. По словам специалиста, во всех выявленных случаях инфицированные не были привиты от COVID-19.

Как сообщили «РИА Новости», Коджа подчеркнул, что число подхвативших штамм «дельта» в 30 провинциях выросло до 286 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эксперты назвали новые типичные симптомы «дельта»-варианта коронавируса. Раньше пациенты, зараженные инфекцией, в первую очередь жаловались на кашель, лихорадку, одышку, потерю запаха и вкуса. Сейчас все изменилось.