Человек в коме и дамы в подгузниках: будни петербургского метро

В метро Петербурга часто встречаются странные, если не опасные ситуации. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В метро Петербурга часто встречаются странные, если не опасные ситуации. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

За последние два дня в подземке Северной столицы произошло сразу два необычных случая — с «Проспекте Ветеранов» увезли мужчину с передозом неизвестным веществом, а на «Петроградской» девушки бегали по вагону в подгузниках.

Так, 5 июля на платформе станции «Проспект Ветеранов» красной ветки метро заметили мужчину лет 50 в бессознательном состоянии. При каких обстоятельствах он оказался в подземке, пока непонятно. Пассажиру вызвали скорую помощь, врачи отвезли его в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Медики диагностировали у пациента закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушибленную рану надбровья, но самым серьезным повреждением оказалась передозировка неизвестным веществом, из-за чего мужчина впал в кому. Сейчас он находится в реанимации, его состояние оценивают как тяжелое.

Днем ранее, 4 июля в вагон метро на «Петроградской» зашли две девушки странного вида. На полуголых пассажирках были лишь футболки и… подгузники. Участницы «перформанса» принялись бегать друг за другом по вагону с криками «Я все маме расскажу», не забывая снимать происходящее на телефон.

Видео с необычными пассажирками появилось в группе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На кадрах заметно, что окружающие отнеслись к креативной задумке с неодобрением. Комментаторы предположили, что девушки снимали ролик для TikTok, но поддержали недоумение очевидцев.