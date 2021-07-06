Минздрав: коронавирус может поражать репродуктивную систему

Министерство здравоохранения России заявило, что COVID-19 может вызывать поражение яичников и сперматозоидов.

Влияние перенесенного COVID-19 может плохо сказываться на репродуктивной функции как женщин, так и мужчин. Гипотетически вирус может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение. Об этом сообщает ТАСС.

COVID-19 может вызывать поражение сперматозоидов и других клеток. Это позволяет Сделать вывод, что существует большая вероятность плохого влияния COVID-19 на мужскую репродуктивную систему, сообщают в Минздраве.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 10% россиян готовы уволиться из-за обязательной вакцинации на работе. При этом 32% населения не хотят делать прививку. Аналитики выяснили, сколько россиян готовы уволиться с работы из-за введения обязательной вакцинации.