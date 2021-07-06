Мясников предупредил об опасности одного лекарства

Врач Александр Мясников предупредил об опасности одного популярного лекарства.

Так «Ранитидин» и другие препараты применяющихся для лечения желудка. Он отлично подходит тем, у кого заболел живот. Своими выводами медик делиться в своем Telegram-канале. Там он сообщает, почему следует отказаться от приема «Ранитидина».

Доктор отметил, что многие люди по старинке принимают «Ранитидин» при болях в желудке. В последние годы пациенты перешли на «Лонтопразол» и «Омепразал», но «Ранитидин» остался в свободной продаже без рецепта. Иногда его можно встретить даже в магазинах.

Мясников рассказал, что в этом препарате высокое содержание нитрозодиметиламина. Именно поэтому его давно убрали с полок аптек США и Европы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Министерство здравоохранения России заявило, что COVID-19 может вызывать поражение яичников и сперматозоидов.