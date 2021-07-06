В Ленобласти благоустраивают набережную реки Луга

В Ленобласти благоустраивают набережную реки Луга
У набережной ведутся работы по благоустройству. Фото: скриншот Instagram

Сейчас на территории проводят зонирование.

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев рассказал о ходе благоустройства набережной реки Луга. Подробностями он поделился в Instagram-аккаунте.

Намлиев отметил, что на объекте стартовал очередной этап работ. Сейчас на будущей набережной проводится зонирование территории. Это значит, что у пешеходов появится специальное тропа для прогулок, а также естественный пруд и площадка для отдыха.

Известно, что благоустройство проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что до конца года в Петербурге благоустроят 42 общественных пространства. За благоустройство 30 общественных пространств будут отвечать районные администрации, а за 12 — комитет по благоустройству Петербурга.

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В Ленобласти благоустраивают набережную реки Луга
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