В Ленобласти благоустраивают набережную реки Луга

Сейчас на территории проводят зонирование.

Глава администрации Лужского района Юрий Намлиев рассказал о ходе благоустройства набережной реки Луга. Подробностями он поделился в Instagram-аккаунте.

Намлиев отметил, что на объекте стартовал очередной этап работ. Сейчас на будущей набережной проводится зонирование территории. Это значит, что у пешеходов появится специальное тропа для прогулок, а также естественный пруд и площадка для отдыха.

Известно, что благоустройство проходит в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что до конца года в Петербурге благоустроят 42 общественных пространства. За благоустройство 30 общественных пространств будут отвечать районные администрации, а за 12 — комитет по благоустройству Петербурга.