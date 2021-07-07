Петербург 7 июля может побить температурный рекорд

В среду, 7 июля, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Дождей не ожидается, а температурные показатели поднимутся до уровня рекордно высоких значений. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Днём температура воздуха ожидается на уровне +30…+32 градусов, в Ленобласти столбики термометров покажут +28…+33 градуса. Ветер южного направления подует со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

По словам синоптика, сегодня возможно обновление суточного рекорда максимальной температуры воздуха, который пока составляет +31,4° и установлен в 2010 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.