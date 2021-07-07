Мир на пороге четвертой волны COVID-19 – последние новости о коронавирусе

В мире каждый день регистрируют тысячи новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Эксперты уже предрекают: четвертой волны избежать не удастся, а ВОЗ призывает страны объединять усилия в борьбе против COVID-19.

По новым данным Университета Джона Хопкинса, за последние сутки новая коронавирусная инфекция была выявлена более чем у 430 тыс. человек. Всего с начала пандемии вирус подхватили уже 184 539 695 человек.

По мнению экспертов, четвертая волна коронавируса неизбежна и ждать ее, скорее всего, стоит осенью. Такое мнение высказал профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала. По его словам, она будет не такой сильной, как предыдущие.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает страны объединять усилия. Гендиректор Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что в некоторых странах без эффективных средств борьбы с пандемией продолжают фиксировать рост числа зараженных и летальных исходов. Чтобы исправить это, страны должны делиться тестами и вакцинами от коронавируса. Также Гебрейесус заявил, что ситуацию ухудшают появление новых штаммов инфекции.

В российском Минздраве, между тем, рассказали о новой опасности коронавируса. Там заявили, что вирус может негативно сказываться на репродуктивной функции как женщин, так и мужчин. Специалисты считают, что он может проникать в ткани яичников, ооциты, эндометрий через данные рецепторы и вызывать их поражение, а также поражать сперматозоиды и другие клетки.

В ведомстве уверены, что лучший способ защититься от вируса, — вакцинироваться. Впрочем, как оказалось, не у всех россиян есть возможность сделать прививку. Так, россияне с ВИЧ пожаловались министру здравоохранения Михаилу Мурашко на отказы в вакцинации.

Кстати, даже после вакцинации антитела вырабатываются не у всех. Об этом рассказал врач общей практики Европейского Медицинского Центра (ЕМС) Александр Доленко. Он уточнил, что в такой ситуации, как правило, оказываются люди старшего возраста.