Россиянам с ВИЧ отказывают в вакцинации от коронавируса

Граждане считают, что это дискриминация.

Россияне с ВИЧ пожаловались министру здравоохранения Михаилу Мурашко из-за отказов в вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на фонд «Спид.Центра».

«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, «Спид.Центр» регистрирует случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации»,

— говорится в обращении.

Известно, что на сайтах некоторых медицинских организаций говорится, что ВИЧ является противопоказанием к вакцинации. При этом никаких четких разъяснений на этот счет Минздрав не дает. В центре надеются, что ведомство проведет соответствующую работу и донесет до медиков информацию, что отказ в прививке в данном случае недопустим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус может поражать репродуктивную систему.