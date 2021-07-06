Россиянам с ВИЧ отказывают в вакцинации от коронавируса

Россиянам с ВИЧ отказывают в вакцинации от коронавируса
Михаил Мурашко пока не комментировал информацию. Фото: kremlin.ru

Граждане считают, что это дискриминация.

Россияне с ВИЧ пожаловались министру здравоохранения Михаилу Мурашко из-за отказов в вакцинации от коронавируса. Об этом пишет РБК, ссылаясь на фонд «Спид.Центра».

«В условиях пандемии новой коронавирусной инфекции фонд помощи людям, живущим с ВИЧ, «Спид.Центр» регистрирует случаи дискриминации людей с ВИЧ при вакцинации»,

— говорится в обращении.

Известно, что на сайтах некоторых медицинских организаций говорится, что ВИЧ является противопоказанием к вакцинации. При этом никаких четких разъяснений на этот счет Минздрав не дает. В центре надеются, что ведомство проведет соответствующую работу и донесет до медиков информацию, что отказ в прививке в данном случае недопустим.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус может поражать репродуктивную систему.

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