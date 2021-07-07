В России коронавирусом заболело еще почти 24 тысячи человек

В России за минувшие сутки выявили 23 962 случая заражения коронавирусной инфекцией. Больше всего инфицированных оказалось в Москве.

Об этом стало известно в среду, 7 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с СOVID-19, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 725 летальных исходов, полностью выздоровели 20 067 человек.

За весь период пандемии в России заболели 5 682 634 человека, зафиксировано 140 041 летальный исход.

Северная столица занимает третье место по суточному приросту в России. На первом – Москва, на втором — Московская область.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пока не установлено количество антител, которого было бы достаточно для предотвращения заболевания COVID-19. При этом в организме человека могут не выработаться антитела.