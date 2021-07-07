Эвакуатор потерял «Инфинити» на улице Руставели

Эвакуатор потерял «Инфинити» на улице Руставели
ДТП на улице Руставели. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-петербург" "ВКонтакте". 

В Калининском районе Петербурге эвакуатор «обронил» иномарку.

Инцидент произошел на улице Руставели. Кдрами с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, нерадивый эвакуатор вез автомобиль марки «Infiniti». На видео зафиксировано, как машина постепенно слезает из кузова спецтехники на проезжую часть. В результате легковушка скатилась с платформы прямо во время передвижения.

К счастью, водитель эвакуатора вовремя заметил «попытку побега» и остановился.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что легковушка и микроавтобус вылетели в кювет после ДТП в Ленобласти.

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