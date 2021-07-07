Семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке окажут необходимую помощь

Семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке окажут необходимую помощь
Самолет потерпел крушение. Фото: pixabay

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 в на Камчатке.

Он добавил, что семьям погибших будет оказана необходимая помощь и поддержка. Также Трутнев отмети, что будет проведено тщательное расследование причин произошедшего.

«Это большая трагедия для всех нас», — цитирует его пресс-служба.

Напомним, на Камчатке потерпел крушение пассажирский самолет Ан-26. На борту воздушного судна находились 28 человек, в том числе шесть членов экипажа и двое детей. Рейс следовал из Петропавловска-Камчатского в аэропорт поселения Палана и пропал с радаров менее чем за десять минут до прибытия. Самолет потерпел крушение при снижении для посадки. В результате крушения самолета все находившиеся на борту погибли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Краснодарском крае разбился вертолет Ми-2 при выполнении авиационно-химических работ. В результате жесткой посадки погиб один человек. Это случилось в субботу около 14 часов в районе 52-го километра автодороги Краснодар — Новороссийск.

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