Губернатор Ленобласти соболезнует в связи с трагедией с Ан-26

Губернатор Ленобласти соболезнует в связи с трагедией с Ан-26
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко отметил, что он и ленинградцы скорбят и разделяют боль вместе с жителями Камчатки. Фото: Balpthoto

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выразил соболезнования из-за трагедии в результате крушения самолета Ан-26 на Камчатке.

Он отметил, что с большой печалью восприняли в Ленобласти печальную информацию о гибели людей в результате крушения самолета на Камчатке. Об этом сообщает «Online47».

«От лица ленинградцев передаю слова сочувствия и поддержки семьям членов экипажа и пассажиров», — выразил слова соболезнования губернатор Ленобласти.

Дрозденко отметил, что он и ленинградцы скорбят и разделяют боль вместе с жителями Камчатки.

Напомним, что лайнер Ан-26 трагически рухнул на Камчатке 6 июля. Самолет врезался в скалу. Погибли 28 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьям погибших при крушении Ан-26 на Камчатке окажут необходимую помощь. Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выразил соболезнования в связи с крушением самолета Ан-26 в на Камчатке.

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