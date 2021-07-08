Российские вузы могут заняться вакцинацией иностранных студентов

Российские вузы могут заняться вакцинацией иностранных студентов
Российская вакцина от коронавируса. Фото: sputnikvaccine.com

Также в России хотят добиться признания иностранных справок о вакцинации.

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам взять на себя ответственность за организацию вакцинации от коронавируса среди иностранных студентов. Об этом 7 июля пишет ТАСС.

Также в ведомстве считают, что на территории России нужно добиться признания иностранных справок о вакцинации. Напоминаем, что в стране планируют начать прививать мигрантов уже в текущем месяца – такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Он убежден, что препаратов для данных целей достаточно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки сделали прививку более 26 тысяч человек. Количество вакцинированных достигло почти миллиона граждан.

вакцинация вузы студенты


 

Новости партнеров
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма
Врачи назвали новые симптомы, характерные для индийского штамма "Дельта"
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Российские вузы могут заняться вакцинацией иностранных студентов
Глава ВОЗ считает, что новый штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной
Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты
Звезда «Брата-2» угодил в реанимацию в Петербурге
Стали известны подробности инцидента на пруду на юге Петербурга
На Гданьской зафиксировали утечку газа
На «Дороге жизни» маршрутка врезалась в ограждение: водитель погиб
В финале Евро-2020 встретятся сборные Италии и Англии