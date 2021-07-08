Российские вузы могут заняться вакцинацией иностранных студентов

Также в России хотят добиться признания иностранных справок о вакцинации.

Министерство науки и высшего образования РФ рекомендовало вузам взять на себя ответственность за организацию вакцинации от коронавируса среди иностранных студентов. Об этом 7 июля пишет ТАСС.

Также в ведомстве считают, что на территории России нужно добиться признания иностранных справок о вакцинации. Напоминаем, что в стране планируют начать прививать мигрантов уже в текущем месяца – такое распоряжение дал президент РФ Владимир Путин. Он убежден, что препаратов для данных целей достаточно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге за сутки сделали прививку более 26 тысяч человек. Количество вакцинированных достигло почти миллиона граждан.