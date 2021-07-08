Минздрав утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию

Министерство здравоохранения России утвердило порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации.

Приоритет для такого направления будут иметь те, кто переболел коронавирусом, в том числе в сочетании с хроническими заболеваниями.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пройти углубленную диспансеризацию можно только спустя 60 дней после выздоровления.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве не знают, насколько хорошо вакцины защищают от заражения COVID-19. При этом прививки могут спасти от смерти и тяжелого течения ковида в случае заболевания. Также россиянам напомнили о важности своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и уровня антител.