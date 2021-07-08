Минздрав утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию

Минздрав утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию
Приоритет получат граждане, перенесшие COVID-19. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Министерство здравоохранения России утвердило порядок направления граждан для прохождения углубленной диспансеризации.

Приоритет для такого направления будут иметь те, кто переболел коронавирусом, в том числе в сочетании с хроническими заболеваниями.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, пройти углубленную диспансеризацию можно только спустя 60 дней после выздоровления.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве не знают, насколько хорошо вакцины защищают от заражения COVID-19. При этом прививки могут спасти от смерти и тяжелого течения ковида в случае заболевания. Также россиянам напомнили о важности своевременно вакцинироваться вне зависимости от наличия и уровня антител.

диспансеризация минздрав Россия


 

Новости партнеров
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
От огнеупорных до водонепроницаемых: рейтинг самых сильных знаков зодиака
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
Минздрав Финляндии: 40 % заражений напрямую связаны с поездкой на Евро-2020 в Петербург
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Муж унесенной в море петербурженки с тремя детьми рассказал о случившемся
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мужчина упал в колодец на проспекте Обуховской Обороны
Каршеринг бросили на трамвайных путях у «Проспекта Просвещения»
Минздрав утвердил порядок направления на углубленную диспансеризацию
Пожар в квартире на Малаохтинском проспекте тушили 46 спасателей
В четверг в Пулково задержали два авиарейса
Российские вузы могут заняться вакцинацией иностранных студентов
Глава ВОЗ считает, что новый штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной
Павел Мамаев отказался от сына, чтобы не платить алименты