Названа вероятность заболеть COVID в третий раз

Названа вероятность заболеть COVID в третий раз
У 2–3% населения иммунитет и после вакцинации не формируется. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Заразиться коронавирусом в третий раз можно, но такие случаи крайне редки. Об этом рассказал заведующий лабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов.

По его словам, вероятность подхватить COVID-19 в третий раз – примерно 2-3%. При этом на тяжесть заболевания скорее влияет состояние иммунитета человека, поскольку если он слабый, то каждый раз пациент будет тяжело переносить инфекцию.

Как сообщил РБК, Костинов подчеркнул, что перенести болезнь в третий раз в тяжелой форме можно только в случае наличия у человек глубоких дефектов иммунной системы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредил об угрозе возникновения суперштамма коронавируса. Предотвратить появление новой болезни поможет только тотальная вакцинация.

коронавирусная пандемия повторное заражение


 

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