Панихида по погибшим, режим ЧС: на месте крушения Ан-26 продолжается поиск тел

На месте крушения Ан-26 проводится панихида по погибшим, в поселке Палана объявлен режим ЧС, а водолазы приступили к поиску тел и черного ящика — с момента трагедии на Камчатке прошло двое суток.

По последним данным, найдено 19 погибших. Сейчас морское дно в районе авиакатастрофы обследуют водолазы специализированной пожарно-спасательной части МЧС России. Сотрудники ведомства оснащены гидравлическим инструментом и современным оборудованием для проведения поисковых работ. Основной задачей водолазов является поиск бортовых самописцев и тел летевших на самолете людей.

Поисковая операция не останавливается и на земле: на данный момент специалисты обследовали 17,5 квадратных километров прибрежной зоны и 4,2 кв. км горной местности. По словам губернатора Камчатки Владимира Солодова, фрагменты самолета найдены на расстоянии 20 км от места крушения.

Всего на борту Ан-26 находилось 28 человек, включая шестерых членов экипажа и двоих детей. Траурные фотографии членов экипажа в среду, 7 июля, опубликовали правительство Камчатского края в своем Telegram-канале.

Жертвами крушения стали второй пилот Александр Вячеславович Анисимов, бортмеханик Рюстем Дулкынович Завгаров, бортовой оператор Иван Владимирович Неверов, командир воздушного судна Дмитрий Александрович Никифоров, штурман Владимир Каримович Садиев и бортпроводник Ирина Николаевна Середа. «Запомним их такими», — гласит подпись к публикации.

Для родственников всех погибших в авиакатастрофе работает горячая линия психологической помощи. Кроме того, в храмах Камчатки и на месте трагедии проходят панихиды.

Отец Виталий, настоятель храма святого Николая Чудотворца в поселке Палана также встретился с семьями разбившихся граждан. Он рассказал, что в маленьком посёлке, где все друг друга знают, смерть каждого пассажира и членов экипажа стала личной трагедией для жителей, передает пресс-служба камчатской епархии.

Согласно информации Ространснадзора по Дальнему Востоку и региональной прокуратуры, внеплановая проверка, проводимая в январе 2021 года, показала, что Дмитрий Никифоров и Рустем Завгаров (капитан корабля и бортпроводник) не проходили плановое обучение по действиям в аварийных ситуациях, обязательное раз в 7 месяцев, передает ФАН.

После трагического инцидента в поселке городского типа Палана объявлен режим чрезвычайной ситуации, как объясняют в правительстве Камчатского края, для «более оперативной мобилизации сил и средств, задействованных в это ситуации». Также с 7 по 9 июля в регионе объявлен траур.

Напомним, что самолет Ан-26, вылетевший из Петропавловска-Камчатского в Палану, перестал выходить на связь, когда до пункта назначения оставалось меньше десяти километров. По предварительной версии, воздушное судно врезалось в скалу из-за сильного бокового ветра. Пока найдено лишь 19 тел, но эксперты считают, что выживших в трагедии нет. Ан-26 разбился в пяти километрах от аэропорта Паланы.