Вода вместо вакцины и новый штамм: новое о COVID-19 в России и мире

В мире статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекции растет. Ученые пока продолжают выяснять, как победить новые штаммы инфекции.

По последним данным Университета Джона Хопкинса, за сутки новая коронавирусная инфекция была выявлена у более чем 480 тыс. человек. Всего в мире вирус подхватили уже 185 500 538 человек.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения внесла российский штамм COVID-19 в список для наблюдения. Впервые в стране эту мутацию зафиксировали в начале этого года. Информации об этом штамме пока мало.

В США, тем временем, борются с «калифорнийским» штаммом, который еще называют вариантом «эпсилон». Ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology пришли к выводу о том, что современные вакцины могут быть бессильны в борьбе с этой мутацией.

В ходе исследования специалисты обнаружили у нового штамма 3 мутации в критически важных участках спайкового белка. В результате вирус «научился» нейтрализовать антитела, которые вырабатываются после вакцинации Pfizer и Moderna.

В России коронавирус, как считает доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов, обгоняет меры, которые принимают в РФ для борьбы с пандемией.

Биолог считает, что изменить ситуацию поможет увеличение темпов вакцинации. Отметим, что сейчас в России уже стартовала ревакцинация от коронавируса. По словам доктора медицинских наук Михаила Костинова, повторная прививка может иметь некоторые особенности. Все зависит от того, как человек перенес первую вакцинацию. Например, если на один препарат были необычные реакции, например аллергия, то его могут поменять.

Пока вакцинация проходит гладко не везде. Так, вскрылось, что медсестра одной районной больницы в Калужской области ввела пациенту воду вместо второго компонента вакцины от COVID-19. Теперь в регионе проверяют все пункты вакцинации, медсестру уволят.

Между тем, ученые Альбертского университета в Канаде выяснили, что аспирин и другие противовоспалительные лекарства могут быть помочь в борьбе с осложнениями от COVID-19.