Петербургу из федерального бюджета выделят 900 млн рублей на ремонт дорог

Петербургу из федерального бюджета выделят 900 млн рублей на ремонт дорог
Власти получат дополнительные средства на ремонт дорог. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Теперь удастся провести работы на 80 объектах вместо запланированных ранее 57.

Санкт-Петербург получил дополнительную поддержку от федерального центра. Из бюджета будут выделены еще 900 миллионов рублей, которые направят на текущий ремонт городских дорог. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти отмечают, что в 2021 году планировали отремонтировать 57 объектов, на благодаря выделенным средствам удастся привести в порядок 80 объектов. Общая протяженность отремонтированных дорог составит более 133 километров. Смольный ожидает получить деньги в ближайшее время.

«На сегодняшний день (без учета дополнительного транша) общий объем финансирования на ремонт дорог в 2021 году составляет более 5 млрд. рублей»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с 10 по 13 июля перекроют сразу несколько улиц из-за ремонтных работ.

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