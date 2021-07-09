Петербургу из федерального бюджета выделят 900 млн рублей на ремонт дорог

Теперь удастся провести работы на 80 объектах вместо запланированных ранее 57.

Санкт-Петербург получил дополнительную поддержку от федерального центра. Из бюджета будут выделены еще 900 миллионов рублей, которые направят на текущий ремонт городских дорог. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Власти отмечают, что в 2021 году планировали отремонтировать 57 объектов, на благодаря выделенным средствам удастся привести в порядок 80 объектов. Общая протяженность отремонтированных дорог составит более 133 километров. Смольный ожидает получить деньги в ближайшее время.

«На сегодняшний день (без учета дополнительного транша) общий объем финансирования на ремонт дорог в 2021 году составляет более 5 млрд. рублей»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге с 10 по 13 июля перекроют сразу несколько улиц из-за ремонтных работ.