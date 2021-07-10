Очевидцы раскрыли подробности столкновения лодки с опорой моста в Петербурге

Они уверяют, что лодка пыталась уйти от столкновения с вейкбордистами.

На юге Санкт-Петербурга сегодня, 10 июля, произошел инцидент на воде. На Дудергофском канале моторная лодка на высокой скорости врезалась в опору моста Ахмата Кадырова. Очевидцы рассказали, по каким причинам это могло произойти. Об этом пишет «Фонтанка».

Свидетель отметил, что лодка пыталась уйти от столкновения с вейкбордистами, но что-то пошло не так. Вейкбордисты, в свою очередь, первыми бросились помогать людям. В результате из воды вытащили пятерых взрослых и троих детей. У некоторых диагностированы серьезные травмы – кому-то даже потребовался непрямой массаж сердца.

Также очевидец считает, что шкипер катера мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из Новоладожского канала достали тело 53-летнего мужчины.