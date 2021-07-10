Из Новоладожского канала достали тело 53-летнего мужчины

Труп искали на протяжении суток.

В Ленинградской области из водоема достали тело очередного утонувшего. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Аварийно-спасательная служба ЛО».

Известно, что труп 53-летнего Михаила достали из Новоладожского канала. В его поисках принимали участие спасатели поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

Личность погибшего удалось опознать благодаря соседке. Напоминаем, что мужчина утонул несколько дней назад после того, как решил найти спасение от жары.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что двое мужчин хотели искупаться в канале Грибоедова: один, кажется, утонул.