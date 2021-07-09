Двое мужчин хотели искупаться в канале Грибоедова: один, кажется, утонул

Другой, увидев это, передумал плавать.

В центре Санкт-Петербурга сегодня утром, 9 июля, двое мужчин решили искупаться. Он хотели освежиться в канале Грибоедова, но что-то пошло не так. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По предварительным данным, в воду прыгнул мужчина, который после не выбрался на берег. Его товарищ испугался и не рискнул последовать за ним. Свидетели предполагают, что оба находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Судя по тому как он «нырнул», был уже без сознания. Второй мог бы спасти»,

— уверен один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за пять недель в Неве утонул 21 человек.