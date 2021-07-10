Газон с «Газпром Арены» будут продавать болельщикам

На стадионе планируют менять газон, который был в эксплуатации последние четыре года.

На стадионе «Газпром Арена» планируют менять газон, который ввели в эксплуатацию еще в 2017 году. В связи с этим руководство задумалось, что делать со старым газоном. Его, кажется, начнут продавать в качестве сувенира болельщикам. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Необычный сувенир может пригодиться болельщикам «Зенита». Команда отыграла на поле три чемпионских сезона подряд. Кусочки газона из разных зон хотят поместить в боксы разной формы – в том числе в форме мяча. Сувениры можно будет не только купить в официальных магазинах, но и выиграть в различных конкурсах.

Известно, что работы на стадионе хотят завершить к 17 июля.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Зенит» пытается договориться со Смольным насчет проведения домашних игр.