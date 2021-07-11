Сборная Италии победила в Евро-2020

Сборная Италии победила в Евро-2020
Итальянцы победили в Евро-2020. Фото: pixabay.com

Основное время завершилось ничьей, но футболисты бились до последнего.

Сборная Италии этой ночью, 12 июля, стала чемпионом Европы 2020. Команде удалось выиграть у сборной Англии в серии пенальти.

Игра выдалась напряженной – основное время закончилось ничьей со счетом 1:1. Авторами голов стали англичанин Люк Шоу на второй минуте встречи и итальянец Леонардо Бонуччи на 67-й минуте. Чтобы выявить победителя, пришлось назначить дополнительное время. В серии пенальти сборная Италии оказалась точнее – 3-2.

В итоге итальянцы стали чем чемпионом Европы во второй раз. Впервые это произошло в 1968 году. Также у команды был шанс выиграть в 2000 и 2012 году, но тогда соперники оказывались сильнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в фан-зоне на Дворцовой болельщики стараются соблюдать дистанцию.

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