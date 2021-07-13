Исчезнувшая статистика и маски после вакцинации: COVID-19 в России и мире

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в мире остается непростой. Еще более серьезным положение стало с появлением новых штаммов. Исследователи уверены, что от них может защитить вакцина, зато жара мутировавшему вирусу не помеха.

Всего в мире с начала пандемии было подтверждено 187 221 294 случая заражения. По данным Университета Джона Хопкинса, только за последние сутки вирус выявили у 460 тыс. человек.

Кстати в России официальный сайт «Стопкоронавирус.рф» перестал отображать статистику активных случаев заболевания коронавирусом в регионах. В АНО «Национальные приоритеты», которая управляет порталом, заявили, что считают колонку неинформативной, а потому было решено убрать ее с сайта.

В мире продолжается кампания по вакцинации населения. Сделать прививку пока могут не все. Как сообщают врачи, есть состояния, которые могут стать причиной для медотвода. Так, противопоказанием является серьезная аллергическая реакция, например, отек Квинке или анафилактический шок, если она возникала при введении других вакцин. Еще одна причина для медотвода – аллергическая реакция в виде крапивницы.

Отметим: врачи настаивают на необходимости носить маску даже после вакцинации. Как считает российский врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, вакцинированные граждане могут стать «супер-распространителями» коронавирусной инфекции. Маска же снижает риск распространения коронавируса примерно в четыре раза.

Исследователи также подчеркивают, что вакцины способы защитить даже от новых штаммов коронавируса. В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи рассказали о том, что препарат «Спутник V» доказал свою эффективность против таких мутаций.

А вот к жаре новые штаммы оказались устойчивы. По мнению доктора биологических наук, профессора Александра Бутенко, температура за +40 градусов в Индии и Бразилии не привела к снижению заболеваемости.