На КАД с 17 по 18 июля перекроют два съезда

На КАД с 17 по 18 июля перекроют два съезда
На КАД перекрывают два съезда. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На развязке КАД с Колтушским шоссе полностью будет перекрыто два съезда.

Так, на 45 километре автомобильной дороги с 17 по 18 июля перекроют съезды № 1 и № 2. Об этом сообщает ФКУ управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

Ограничения введутся из-за дорожных работ с 21:00 17 июля до 07:00 18 июля. Целиком перекроют для движения машин съезд с внешнего кольца КАД в Петербург на проспект Косыгина. Помимо этого, перекроют съезд из Ленинградской области, с Колтушского шоссе на внутреннее кольцо КАД.

В ведомстве рассказали, что перекрыли дорогу потому, что необходимо ликвидировать колейности покрытия проезжей части.

Сообщается, что при проведении работ установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры и смонтируют световую сигнализация.

Напомним, что сведения о закрытии полосы будет выведена на табло.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что репетиция парада ВМФ ограничит движение по мостам и набережным в Петербурге.

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