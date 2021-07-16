Рекорд по смертям и утечка вируса в лаборатории: COVID-19 в России и мире

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Вакцинация от коронавируса в цирке на Фонтанке. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Пока Россия бьет рекорды по смертности, ученые выясняют, как появился коронавирус и какими последствиями он грозит человеку.

Как рассказал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов, всплеск заболеваемости может быть связан со сменой доминирующего штамма.

Растет и число смертей от коронавируса. По состоянию на 15 июля за сутки был зафиксирован максимум смертей. COVID-19 забрал жизни 791 пациента. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 146 069 граждан страны.

Ученые, тем временем, продолжают искать источник коронавируса глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус допустил вероятность искусственного происхождения вируса. Он заметил, что сам был лаборантом, и подчеркнул: в лабораториях случается всякое. Именно по этой причине утечку он считает возможной.

Исследователи, в свою очередь, изучают коронавирус и его последствия. Так, психиатр Яна Мохначева сообщила о том, что у перенесших COVID-19 людей часто наблюдаются нарушения умственных способностей – память становится хуже, снижается интеллект. Реабилитация в этом случае может занять до восьми месяцев. С особо тяжелыми последствиями могут столкнуться те, кто уже страдает психическими расстройствами.

Как отметил онколог Александр Румянцев, больше всего от коронавируса страдают легкие и мозг. По его словам, одна из главных причин смерти от COVID-19 — поражение эндотелиев сосудов. Увеличивается также риск инфарктов, инсультов и тромбозов.

В России продолжается вакцинация населения. Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что российские ученые изобрели уже четыре препарата от COVID-19.

Врач Лейла Намазова-Баранова добавила, что вакцинированные от коронавируса могут оставаться заразными. Есть научные исследования, свидетельствующие о том, что после прививка не дает возможность полностью избавиться от носительства.