Кубинская вакцина показала абсолютную эффективность от COVID

Медицинские власти Кубы ранее уже выдали разрешение на экстренное применение вакцины Abdala. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Медицинские власти Кубы ранее уже выдали разрешение на экстренное применение вакцины Abdala. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Кубинская вакцина от COVID-19 Abdala показала стопроцентную эффективность против тяжелых форм заболевания и гибели.

Соответствующие результаты препарат продемонстрировал в ходе третьей фазы клинических испытаний. Сейчас фокус-группу исследования эффективности вакцины планируют увеличить до 300 тыс. человек, сообщил ТАСС со ссылкой на агентство Prensa Latina,

Abdala — трехкомпонентный препарат. Схема вакцинации предполагает уколы через 14 и 28 дней после первой прививки.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пандемия продолжается во всем мире вот уже больше года, данные об инфицированных COVID-19 обновляются ежедневно. В России за минувшие сутки болезнь подтвердилась у 25 116 человек.