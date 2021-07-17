В Петербурге задержали группу организаторов незаконной миграции

В Петербурге задержали участников группы, специализирующейся на организации незаконной миграции. Возбуждено уголовное дело.

Об этом стало известно в субботу, 17 июля. По данным полиции, члены группы брали деньги за оформление документов, необходимых для постановки иностранцев на миграционный учет. Также они подписывали фиктивные трудовые договора, которые якобы заключали иностранцы с коммерческими фирмами.

«По предварительной информации, таким образом было легализовано пребывание на территории Российской Федерации свыше 1,5 тысячи мигрантов», — приводит слова официального представителя МВД РФ Ирина Волк пресс-служба ведомства.

Двое задержанных остались под подпиской о невыезде, их сообщника заключили под стражу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Миграционный центр Петербурга перешел на усиленный режим из-за наплыва иностранцев.