Фармаколог назвал полный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19

Фармаколог назвал полный список противопоказаний к вакцинации от COVID-19
Вакцинация под запретом для людей с гиперчувствительностью, несовершеннолетним, пациентам с острыми заболеваниями или хроническими в состоянии обострения. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Кандидат медицинских наук, клинический фармаколог Андрей Кондрахин составил полный перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса.

Специалист рассказал в беседе с РИА Новости, что противопоказаниями являются повышение температуры до 40 градусов и выше после какой-либо прививки. Вакцинация под запретом для людей с гиперчувствительностью, несовершеннолетним, пациентам с острыми заболеваниями или хроническими в состоянии обострения.

Также прививаться нельзя кормящим матерям, поскольку антитела будут «тяжелыми» для усвоения у ребенка. Кроме того, врачи рекомендуют с осторожностью вакцинироваться при нарушениях работы эндокринной системы, тяжелых заболеваниях сердечно-сосудистой системы и системе кроветворения, болезнях ЦНС.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог оценил идею пожизненной вакцинации от COVID-19.

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