Председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии приняла участие в Круглом столе «Наблюдение в Единый день голосования – 2021»

15 июля 2021 года председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии приняла участие в Круглом столе «Наблюдение в Единый день голосования — 2021», который состоялся в избирательной комиссии Псковской области.

С приветственным словом к участникам мероприятия по видеосвязи обратились председатель ЦИК России Элла Памфилова, также по видеосвязи в мероприятии принял участие член ЦИК России с правом решающего голоса Игорь Борисов и и исполнительный директор Ассоциации «‎Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова.

Обсуждались вопросы сохранности избирательной документации в процессе трехдневного голосования, пресечение вбросов «фейковой» информации и другие вопросы подготовки к Единому дню голосования 19 сентября 2021 года. В конце мероприятия участники круглого стола посмотрели видео о нарушениях, зафиксированных на последних выборах в регионе.