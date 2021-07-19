Рекорд по вакцинации и прививка подростков: COVID-19 в Петербурге 19 июля

В России успели привить 60% жителей. Темпы вакцинации растут и в Петербурге. Прививки уже сделали подросткам-добровольцам.

В Северной столице обновился рекорд по числу прививок от новой коронавирусной инфекции, сделанных за сутки. По данным комитета по здравоохранению, 17 июля на первую прививку пришли 20 107 жителей, а вторую инъекцию получили 12 208 петербуржцев. Так город побил свой рекорд по совокупному числу прививок — всего 32 360 уколов.

В общей сложности первый этап вакцинации прошли 1 172 283 человека. Из них более 811 тысяч поставили обе прививки. Ревакцинацию пока прошли только 404 человека.

Вакцину уже ставят и подросткам-добровольцам из Петербурга. Само исследование ведется в Москве. Участие в нем принимают дети в возрасте от 12 до 17 лет. Над тестовой прививкой для подростков работают ученые Клиники им. Башляевой и Морозовской детской больницы. Для исследования было отобрано около полутысячи человек. Теперь следить за здоровьем добровольцев будут в течение года.

Пока им ввели первый компонент препарата «Спутника V». Отличие от вакцинации взрослых – в дозировке. Ее уменьшили сразу в десять раз. О первых результатах расскажут осенью.

В городе продолжают работать пункты вакцинации. Один из них открыт в цирке на Фонтанке. Отметим, что он обновил график работы. На этой неделе он будет работать в среду, 21 июля, с 12:00 до 15:00, в четверг – с 10:00 до 13:00. Те, кто завершил первый этап вакцинации, могут записаться на второй этап 27 июля с 10:00 до 13:00 или 28 июля с 10:00 до 12:00.

Для прививки при себе нужен паспорт, СНИЛС и полис ОМС. Прививку в этом пункте вакцинации делают врачи поликлиники №39.