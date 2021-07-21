Состоялось 26-е заседание ЦИК России

20 июля 2021 года состоялось очередное заседание ЦИК России.

О Порядке дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года

Заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев представил основные положения Порядка дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года.

Николай Булаев напомнил, что в этом году дистанционное электронное голосование будет применяться в семи регионах, в ходе более 600 избирательных кампаний.

«На территориях этих регионов живет 16 миллионов человек, из которых 10 миллионов имеют подтвержденную запись на портале «Госуслуги». Это значит, что 10 миллионов человек могут воспользоваться возможностью проголосовать дистанционно, − отметил Николай Булаев. − Это позволит нам оценить динамику интереса к дистанционному электронному голосованию в городах, где оно уже применялось, а также посмотреть, смогут ли воспользоваться возможностью проголосовать электронным способом жители регионов, где оно применяется впервые − Мурманской и Ростовской областей, а также города Севастополя. Выводы, которые будут сделаны по итогам этого голосования, во многом определят вектор развития ДЭГ в России».

Председатель ЦИК России Элла Памфилова подчеркнула, что Комиссия, внедряя ДЭГ в избирательный процесс, очень быстро откликнулась на запрос наиболее активной, динамичной, мобильной части общества.

«Главная проблема, которую мы решали, – обеспечить, с одной стороны, тайну голосования, а с другой − максимальный общественный контроль, который позволяет формировать атмосферу доверия к этой форме голосования», − сказала глава Центризбиркома.

Заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Олег Качанов отметил, что ЦИК России последовательно проводит политику цифровизации очень чувствительной сферы избирательных процессов: «И проводит ее достаточно успешно, используя различные цифровые сервисы и технологии, находя новые идеи и силы».

Заместитель генерального директора по цифровизации избирательных процессов АО «РТ Лабс» Юрий Сатиров подчеркнул, что мало создать систему и обеспечить ее работоспособность. Для возникновения доверия к системе дистанционного электронного голосования необходимо выстроить систему наблюдения: «ДЭГ доступно для проверок и наблюдения с точки зрения инструментов наблюдателей. Работа будет вестись с полностью анонимными данными, на основании которых невозможно установить связь с реальным избирателем или узнать, кто и как проголосовал. Соблюдается и анонимность, и тайна голосования».

Член общественной палаты Российской Федерации Александр Малькевич сообщил, что сейчас происходит формирование под эгидой Общественной палаты Российской Федерации группы технического наблюдения за подготовкой и ходом дистанционного электронного голосования: «Мы в эту группу приглашаем технически подготовленных людей от различных политических партий, научных организаций, экспертов в области криптографии».

Генеральный секретарь Высшего координационного Совета Партии прямой демократии Олег Артамонов подчеркнул, что наблюдение за ДЭГ очень сильно отличается от наблюдения за классическими выборами: «ДЭГ – это сложная техническая система. По сути, наблюдатель из человека, который следит, чтобы были правильно посчитаны бюллетени, превращается в эксперта: эксперта в криптографии, эксперта в IT-системах, в специфических областях математики, статистики».

Директор АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» Илья Массух отметил, что федеральная и московская системы ДЭГ отвечают единым требованиям: «Они прозрачны, они функционируют с точки зрения безопасности и сертификации необходимыми органами. Главное, что они сводятся в конечном итоге в ЦИК России».

Элла Памфилова отметила, что право выбора и принцип добровольности – основные постулаты, на которых ЦИК России наряду с традиционным голосованием развивает дистанционное электронное голосование.

ЦИК России утвердила Порядок дистанционного электронного голосования на выборах, назначенных на 19 сентября 2021 года.

Об изменениях в списках кандидатов в депутаты Государственной Думы

ЦИК России внесла изменения в заверенные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политическими партиями «Политическая партия «Гражданская Платформа», «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» по одномандатным избирательным округам.

Комиссия исключила по одному кандидату из федеральных списков кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутых политическими партиями «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА» и «Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ».