Четвертая волна и новый штамм: последнее о COVID-19 в мире 

Четвертая волна и новый штамм: последнее о COVID-19 в мире 
5-й павильон выставочного центра "Ленэкспо", перепрофилированный под временный коронавирусный госпиталь. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

С каждым днем ситуация с новой коронавирусной инфекцией в мире становится все более опасной. Не исключено, что скоро страну за страной будет захватывать новый штамм COVID-19.

О появлении нового, более опасного, штамма коронавируса заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что новый вариант будет более опасным, чем дельта-вариант.

Глава ВОЗ также уточнил, что большое количество вариантов грозит тем, что один из них все же сможет «увернуться» от вакцин и придется начинать все с начала.

Он считает, что мир не справляется с таким испытанием, как коронавирус.

Так, только в США коронавирусом заражено уже более 35 миллионов человек. На всей планете переболели или борются с COVID-19 сейчас почти 192 млн человек.

В Финляндии и вовсе объявили четвертую волну коронавируса. Об этом заявил представитель Национального института здравоохранения и социального развития Мика Салминен. Показатель заболеваемости там превысил апрельские рекорды – за сутки зафиксировали 461 новый случай.

Ученые продолжают искать способы победить новую коронавирусную инфекцию. Группа исследователей из Европы по итогам лабораторных исследований доказала, что экстракт полыни эффективен в борьбе против COVID-19. Это возможно благодаря содержащемуся в полыни веществу артемизин. Для исследования использовали клетки и два штамма коронавируса – немецкий и датский.

Оказалось, что артемизин способен подавлять вирус, в том числе когда он попадает в легкие, которые более уязвимы при этой инфекции по сравнению с другими органами. Ученые также выяснили, что содержащиеся в полыни соединения будут эффективны от коронавируса только сразу после заражения им.

Тем, кто все-таки предпочитает прививаться врач-инфекционист Андрей Поздняков дал совет о мерах предосторожности в первые дни после вакцинации. Очень важно не заболеть коронавирусом до второй прививки. Врач заявил о важности соблюдения всех противоэпидемических мер.

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