Людмила Маркина посетила с рабочей поездкой Тюмень

23 июля 2021 года член ЦИК России Людмила Маркина посетила Тюмень для оказания правовой, методической и организационной помощи избирательным комиссиям при подготовке к проведению выборов депутатов Государственной Думы.

Людмила Маркина приняла участие в совещании, которое провел полномочный представитель Президента в Уральском Федеральном округе Владимир Якушев с представителями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, входящих в УФО. Мероприятие было посвящено вопросам содействия органов исполнительной власти и местного самоуправления избирательным комиссиям в ходе подготовки к проведению выборов депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации восьмого созыва и совмещенных с ними региональных и муниципальных выборов в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Член ЦИК России в ходе мероприятия проинформировала об основных задачах избирательных комиссий по выборам депутатов Государственной Думы, новациях в избирательном законодательстве, организационных и технических аспектах подготовки к выборам и ответила на вопросы участников совещания.

«Основная задача, которая стоит перед нами − это защита здоровья наших граждан. Именно поэтому мы работаем в рамках совместных с Роспотребнадзором рекомендаций по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, при подготовке и проведении выборов», − подчеркнула Людмила Маркина.

В рамках поездки член ЦИК России провела рабочее совещание с председателями избирательных комиссий субъектов Российской Федерации, входящих в Уральский федеральный округ, встретилась с членами и сотрудниками аппарата Избирательной комиссии Тюменской области.