В Петербурге на полив зелени потратили семь тысяч кубометров воды

В Петербурге на полив зелени потратили семь тысяч кубометров воды
Садовники поливали газоны, цветы и молодые деревья. Фото: Gazeta.SPb / Валентин Егоршин

Для мытья дорог и тротуаров на за прошлую неделю использовали более 49 тысяч кубометров воды и 320 литров спецшампуня. Садовники поливали газоны, цветы и молодые деревья. За этот период расход воды для полива зеленых насаждений превысил 7 тыс. кубометров.

На уборку дорог Петербурга выходило около 480 машин и 850 работников, ночью – более 400 машин и около 200 человек. С дорог убрали 1,4 тыс. кубометров мусора и почти 1,7 тыс. тонн смёта. Об этом сообщает Комитет по благоустройству.

Сегодня, 26 июля, улицы Северной столицы чистят и моют 495 спецмашин и 890 работников ручного труда дорожных предприятий Комитета по благоустройству. Парки и скверы приводят в порядок еще более 270 автомобилей и около 900 работников.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что аномальная жара выжигает Петербург – городские скверики и газоны теперь, скорее, напоминают пустыню. Горожане винят равнодушные управляющие компании и комитет по благоустройству.

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