Беглов поздравил гимнастку из Петербурга с победой на Олимпийских играх

Беглов поздравил гимнастку с победой на Олимпиаде. Фото: Смольный

Беглов поздравил гимнастку с победой на Олимпиаде. Фото: Смольный

Губернатор Александр Беглов поздравил петербургскую гимнастку Лилию Ахаимову с победой на Олимпийских играх в Токио.

Петербурженка Лилия Ахаимова в составе женской российской сборной победила в командном первенстве по спортивной гимнастике. Беглов заявил, что вся команда гимнасток проявила волю, мастерство и сильный спортивный характер, чтобы добиться золотых медалей.

Градоначальник отметил, что успех россиянок говорит о продолжении славных традиций спортивной гимнастике в Петербурге. Он также поблагодарил наставника российских спортсменок — Заслуженного тренера РФ Веру Киряшову.

«Санкт-Петербург гордится Вами! Крепкого Вам здоровья и новых побед!», — заключил Беглов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российские гимнастки победили в командном многоборье на Олимпиаде.