Федор Конюхов успешно завершил путешествие на дрейфующей льдине

Путешественник из России Федор Конюхов хорошо закончил путешествие на Северный полюс. Он провел около 250 часов на дрейфующей льдине и нарисовал семь картин.

Дрейфующая станция летом отлично завершила свою работу. Все прошло гладко. Льдину выбрали внушительную (15 кв. км, толщина 1-1.5 м). Медведь к станции не подходил. Эксперты отмечают, это была одна из основных угроз. Об этом сообщает ТАСС.

Станция дрейфовала около 250 часов. Конюхов чувствовал себя хорошо. Он успел нарисовать несколько картин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в «Велесе» показали медведей, радующихся прохладной воде. В центре помощи диким животным «Велес» рассказали о том, как медведи справляются с аномальной жарой. Их, например, обливают холодной водой. Видео с процессом водных процедур выложили в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе центра.