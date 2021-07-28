В Петербург 29 июля придут ливни и грозы

В четверг, 29 июля, в Петербурге ожидаются ливни и грозы. В начале ночи и во второй половине дня пройдут кратковременные дожди, местами грозы.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, в ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +17…+19 градусов. Днем столбики термометров покажут +22…+24 градусов.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что июнь 2021 года в Петербурге побил 70-летний рекорд по засухе. За месяц в городе на Неве выпало всего 32% осадков от месячной нормы — 22,1 миллиметра дождя.