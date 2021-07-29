Эксперты ДЭГ обсудили целевую модель угроз и нарушителя безопасности информации

Эксперты ДЭГ обсудили целевую модель угроз и нарушителя безопасности информации
Фото: http://www.cikrf.ru/

27 июля 2021 года в ЦИК России состоялось очередное заседание группы экспертной оценки системы дистанционного электронного голосования. В рамках заседания была представлена целевая модель угроз и нарушителя безопасности информации, обрабатываемой в системе дистанционного электронного голосования.

При разработке модели учтены как общие требования, предъявляемые к государственным информационным системам, так и специфические требования, которые связаны с применением системы в избирательном процессе. В первую очередь, это обеспечение тайны волеизъявления и контроль однократности голосования.

Модель предполагает использование отечественных сертифицированных по высокому классу защищенности средств. Ключевые положения модели будут опубликованы на портале vybory.gov.ru.

безопасность цик электронное голосование


 

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