Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город

Более 70% не хотели бы переезжать в другой город России на постоянное место жительства, а каждый четвертый хотел бы, таковы данные ВЦИОМ.
Чаще всего о переезде задумывается молодежь (почти 45%).Затем идут люди от 25 до 34 лет и на последнем месте люди старше 60 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».
Больше всего люди хотели бы переехать в столицу. На втором месте Санкт-Петербург и «бронза» у и Краснодар. Три года назад картина отличалась. Лидером рейтинга был город на Неве.
Среди причин переезда россияне отмечали высокий уровень жизни, поиск работы, климат и близость к родным.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что При переезде в другой регион для трудоустройства жителям России могут начать платить. С такой инициативой выступил Минтруд России. Такие поправки в закон позволят быстрее и проще найти работу.