Каждый четвертый россиянин хотел бы переехать в другой город

Более 70% не хотели бы переезжать в другой город России на постоянное место жительства, а каждый четвертый хотел бы, таковы данные ВЦИОМ.

Чаще всего о переезде задумывается молодежь (почти 45%).Затем идут люди от 25 до 34 лет и на последнем месте люди старше 60 лет. Об этом сообщает РИА «Новости».