МЧС: 29 июля ожидается ухудшение погоды

МЧС: 29 июля ожидается ухудшение погоды
Так, в ближайшие 1-2 часа, местами ожидаются ливни, грозы. Фото: pixabay

В Северной столице ожидается ухудшение погоды.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сделало прогноз на сегодня, четверг, 29 июля. Так, в ближайшие 1-2 часа, местами ожидаются ливни, грозы, с кратковременным усилением ветра до 15 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Похожий прогноз обещают и на завтра, 30 июля. В Санкт-Петербурге днём в отдельных районах ожидаются ливни, грозы. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 30 июля, в Ленинградской области будет облачно, но с прояснениями. При этом ночью в некоторых районах региона могут пройти кратковременные дожди, а вот днем зальет почти всю область. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, ветер будет дуть юго-западный и западный ночью 4-9 метров в секунду.

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