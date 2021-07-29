МЧС: 29 июля ожидается ухудшение погоды

В Северной столице ожидается ухудшение погоды.

ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сделало прогноз на сегодня, четверг, 29 июля. Так, в ближайшие 1-2 часа, местами ожидаются ливни, грозы, с кратковременным усилением ветра до 15 м/с. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу.

Похожий прогноз обещают и на завтра, 30 июля. В Санкт-Петербурге днём в отдельных районах ожидаются ливни, грозы. Ветер западный, юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу, 30 июля, в Ленинградской области будет облачно, но с прояснениями. При этом ночью в некоторых районах региона могут пройти кратковременные дожди, а вот днем зальет почти всю область. ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, ветер будет дуть юго-западный и западный ночью 4-9 метров в секунду.