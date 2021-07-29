В Ленобласти медработникам продлили надбавки до сентября

Медработникам Ленобласти продлили выплаты до осени. Фото: комитет по здравоохранению

Медработникам Ленобласти продлили выплаты до осени. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области приняли решение продлить надбавки медицинским работникам вплоть до сентября.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленобласти.

Известно, что для данных выплат в июле областной бюджет выделит около 200 млн рублей.

За минувшие 24 часа встретиться с больными новой коронавирусной инфекцией пришлось 8 326 медикам.

Решение о дальнейшем продлении выплат будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области зафиксировано еще 244 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 29 июля. С начала пандемии в регионе выявлено 55 609 случаев заболевания.