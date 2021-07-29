В Ленобласти медработникам продлили надбавки до сентября

В Ленобласти медработникам продлили надбавки до сентября
Медработникам Ленобласти продлили выплаты до осени. Фото: комитет по здравоохранению

В Ленинградской области приняли решение продлить надбавки медицинским работникам вплоть до сентября.

Об этом сообщает пресс-служба администрации губернатора Ленобласти.

Известно, что для данных выплат в июле областной бюджет выделит около 200 млн рублей.

За минувшие 24 часа встретиться с больными новой коронавирусной инфекцией пришлось 8 326 медикам.

Решение о дальнейшем продлении выплат будет приниматься исходя из эпидемиологической ситуации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области зафиксировано еще 244 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 29 июля. С начала пандемии в регионе выявлено 55 609 случаев заболевания.

коронавирус ленобласть медработники надбавки


 

Новости партнеров
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Беглов попросил у Путина 342 млрд рублей для ускорения строительства метро Петербурга
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Климатолог предупредил об угрозе затопления Петербурга
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Найденная мертвой судья Горбунова рассматривала дело лидера Тамбовской ОПГ Кумарина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти медработникам продлили надбавки до сентября
На КАДе из-за ремонта перекроют съезды №7 и №12
В Петербурге зафиксировано 13,7 тысячи нарушений правил парковки за месяц
Петербуржца, стрелявшего по подросткам, посадили под домашний арест
Из «Петровича» уволили водителя, который посадил ребенка за руль ...
Хуснуллин поручил проработать вопрос строительства обхода Санкт-Петербурга
В Петербурге на четыре дня изменится маршрут троллейбусов №№ 36 и 39
МЧС: 29 июля ожидается ухудшение погоды