Число случаев заражения COVID-19 в мире достигло 196,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро 30 июля составило 196 571 404. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса.

С начала пандемии число умерших из-за последствий коронавируса достигло 4 198 195 человек. Странами-лидерами по заболеваемости, где зарегистрировано более 19 млн случаев заражения COVID-19, по-прежнему являются США, Индия и Бразилия.

Больше всего заразившихся и скончавшихся насчитывается в Соединенных Штатах, где суммарно подтверждено 34 748 644 случаев COVID-19, а количество смертей выросло до 612 112.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где общее число инфицированных COVID-19 достигло 31 528 114, а с начала пандемии от последствий заражения вирусом в стране умерло 422 662 человек.

На третьей позиции по заболеваемости находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 19 839 369 заболевших, умерло 554 497 человек.

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