В Петербурге ковид подтвердился еще почти у 2 тысяч человек

В Петербурге ковид подтвердился еще почти у 2 тысяч человек
Выявлены новые случаи коронавируса. Фото: pixabay

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Суточный прирост заболеваемости составил 1916 человек.

Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. Всего с начала пандемии в Северной столице заболели 526 811 местных жителей. При этом 501 690 пациентов смогли вылечиться от инфекции, в том числе 1965 за последние сутки сутки.

Лидером по суточной заболеваемости оказалась Москва — 3481 новый случай. Город на Неве поднялся на вторую строчку, а следом за ним идет Московская область — 1453 новых случая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для возвращающихся в Россию продлили срок сдачи ПЦР-тестов.

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