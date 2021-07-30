В Ленобласти подтвердили 241 новый случай коронавируса

В Ленобласти подтвердили 241 новый случай коронавируса
В Ленобласти с каждым днем растет количество зараженных. Фото: pixabay

В Ленинградской области зафиксирован еще 241 случай заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 30 июля, сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти выявлено 55 850 случаев заболевания. При этом выздоровели 47 111 пациентов, включая 78 за последние сутки. Кроме того, стало известно о девяти летальных исходах, которые подтвердили за прошедший день. Общее количество жертв коронавируса в 47 регионе достигло 2088.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1916 случаев. Лидером стала Москва — 3481 случай. На третьем месте Московская область — 1453.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для возвращающихся в Россию продлили срок сдачи ПЦР-тестов.

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