Взявший золото на Олимпиаде пловец Рылов ответил на обвинения в допинге

Олимпийский чемпион Евгений Рылов ответил американцу Райану Мерфи, который занял второе место заплыве на дистанции 200 метров на спине в Токио, а после усомнился в честности заплыва.

Российский пловец заявил, что никогда не употреблял допинговые препараты и всегда сдает все необходимые тесты на запрещенные вещества. По словам Рылова, соперник из США может думать о всем, что захочет, но лично он не предъявлял ему никаких претензий.

Позднее россиянин написал в Instagram, что пообщался с Мерфи и убедился, что инцидент случился из-за недопонимания. Он отметил, что у него с американцем не было претензий друг к другу, они остаются хорошими соперниками.

«Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был “чистым”, — добавил Рылов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянин Рылов взял второе золото в плавании на Олимпиаде в Токио. До этого он победил в заплыве на дистанции 100 метров на спине, а также получил серебряную медаль в эстафете 4х200 метров вольным стилем.