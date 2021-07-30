Взявший золото на Олимпиаде пловец Рылов ответил на обвинения в допинге

Взявший золото на Олимпиаде пловец Рылов ответил на обвинения в допинге
Рылов взял две золотые медали в плавании на Олимпиаде. Фото: скриншот Instagram

Олимпийский чемпион Евгений Рылов ответил американцу Райану Мерфи, который занял второе место заплыве на дистанции 200 метров на спине в Токио, а после усомнился в честности заплыва.

Российский пловец заявил, что никогда не употреблял допинговые препараты и всегда сдает все необходимые тесты на запрещенные вещества. По словам Рылова, соперник из США может думать о всем, что захочет, но лично он не предъявлял ему никаких претензий.

Позднее россиянин написал в Instagram, что пообщался с Мерфи и убедился, что инцидент случился из-за недопонимания. Он отметил, что у него с американцем не было претензий друг к другу, они остаются хорошими соперниками.

«Мы оба выступаем за то, чтобы спорт был “чистым”, — добавил Рылов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянин Рылов взял второе золото в плавании на Олимпиаде в Токио. До этого он победил в заплыве на дистанции 100 метров на спине, а также получил серебряную медаль в эстафете 4х200 метров вольным стилем.

допинг евгений рылов заплыв олимпиада в токио олимпийские игры


 

Новости партнеров
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Кто может получить постоянный медотвод от вакцинации против COVID-19
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Адмирала ВМФ, чью семью зверски убили в Петербурге, насмерть сбила электричка
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пушкинском районе нашли боеприпас времен ВОВ
Названы улицы-лидеры в Петербурге по числу нарушений правил парковки
В России за сутки коронавирусом заболели 23,5 тысячи человек
В Ленобласти подтвердили 241 новый случай коронавируса
Жертвами коронавируса за сутки стали 67 петербуржцев
В Петербурге ковид подтвердился еще почти у 2 тысяч человек
Преподаватель Академии транспортных технологий отдала мошенникам почти 3 млн
«Опера – всем» и Рафаэль: что послушать и посмотреть в Петербурге в этот уик-энд