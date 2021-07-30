Сергей Собянин отменил перчаточный режим в Москве

Ношение перчаток в общественных местах Москвы больше не обязательно. Фото: Pixabay

Ношение перчаток в общественных местах Москвы больше не обязательно. Фото: Pixabay

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение отменить обязательное ношение перчаток в общественных местах.

Об этом глава города заявил в своем блоге.

Перчаточный режим действовал на территории столицы больше года. А теперь, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации в Москве, стало возможно сделать такое послабление.

Массовая вакцинация и другие меры снизили число выявленных случаев в 2,2 раза, а госпитализаций — в 1,6 раза, если сравнивать со значениями во второй половине июня.

Несмотря на отмену ношения перчаток, мэр столицы заявил, что москвичам еще необходимо носить маски, чтобы защитить органы дыхания.

«Этот важнейший барьер на пути распространения вируса мы должны сохранить до тех пор, пока количество новых случаев заболевания не сократится до минимальных значений», — отметил мэр.

Кроме этого, Собянин попросил, чтобы те, кто еще не вакцинировались от коронавируса, сделали в ближайшее время прививку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Сергей Собянин отметил улучшение ситуации с коронавирусом в Москве.