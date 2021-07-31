От коронавируса за сутки умерли 74 петербуржца

Сегодня, 31 июля, оперативный штаб по борьбе с ковид-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 74 случая.

Город сегодня вышел на первое место среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции. Северная столица обогнала Москву, где выявлено 73 смерти за сутки. Следом идет Московская область — 29 летальных исходов. В Ленинградской области от умерли еще восемь пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19.

В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 19 245 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 158 563 человек, в том числе 792 за вчерашний день.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургское метро обязало пассажиров носить маски до конца лета.