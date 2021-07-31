В России за сутки выявили … случаев коронавируса

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 807 человек.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 265 873.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 792 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 153 563 граждан РФ. За сутки полностью выздоровел и получил отрицательные тесты 19 771 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 608 619.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1915 случаев. Лидером стала Москва — 3514 случаев. На третьем месте Московская область — 1592.

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