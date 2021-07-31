В России за сутки выявили … случаев коронавируса

В России за сутки выявили &#8230; случаев коронавируса
Россияне заболели коронавирусом. Фото: unsplash

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 23 807 человек.

Об этом стало известно сегодня, 31 июля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии достигло 6 265 873.

За вчерашний день жертвами COVID-19 стали 792 жителя страны. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончался 153 563 граждан РФ. За сутки полностью выздоровел и получил отрицательные тесты 19 771 человек. Общее количество выздоровлений достигло 5 608 619.

По суточному приросту заболеваемости среди российских регионов Санкт-Петербург находится на втором месте — 1915 случаев. Лидером стала Москва — 3514 случаев. На третьем месте Московская область — 1592.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургское метро обязало пассажиров носить маски до конца лета.

оперштаб Россия статистика по коронавирусу


 

Новости партнеров
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Путин предложил построить вокруг Петербурга обходную кольцевую дорогу
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
Минздрав рассказал, кому противопоказана вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона»
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего
В Петербурге арестовали мужчину, угрожавшего "открыть охоту на христиан"
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Вакцину «Спутник лайт» завезли в Петербург, но привиться ей нельзя
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России за сутки выявили … случаев коронавируса
В Петербурге ковидом заболели еще 1,9 тысячи человек
От коронавируса за сутки умерли 74 петербуржца
В Ленобласти еще 238 человек заболели коронавирусом
На шахте в Донецкой области один человек погиб при взрыве
«Спутник Лайт» поступил в 109 прививочных пунктов в Петербурге
Полиция накрыла подпольное казино на улице Зайцева
Спасатели тушили гараж в Курортном районе